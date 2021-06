A Argentina venceu nesta segunda-feira o Paraguai por 1 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, emplacou o segundo triunfo consecutivo nesta edição da Copa América e garantiu classificação às quartas de final com duas rodadas de antecedência.

O único gol do duelo foi marcado por Papu Gómez, aos nove minutos do primeiro tempo, após receber lançamento de Di María e tocar por cima do goleiro Antony Silva.