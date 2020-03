Um médico, de 59 anos, que vivia na província de Neuquén, no leste da Argentina, é a 13ª vítima do novo coronavírus no país, segundo informações obtidas nesta sexta-feira pela Agência Efe.

O homem, identificado como Alejandro Passarelli, morreu às 21h (local e de Brasília) de ontem, na Clínica San Agustín, de acordo com funcionários da unidade de saúde.

O médico chegou a fazer um anterior teste para o coronavírus, que deu resultado negativo, mas diante de uma piora no estado de saúde, foi submetido a nova avaliação, que acabou revelando a infecção pelo patógeno.

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que uma equipe trabalha especificamente na análise da situação epidemiológica no país, avaliando estratégias de outros governos, inclusive, para identificar o tempo necessário de manutenção das restrições à atividade econômica e população.

"Este vai ser um inverno diferente. Temos que começar a planejar as medidas de isolamento social, as medidas de higiene das mãos, respiratória. Teremos todo o inverno para tratar essa e outras infecções respiratórias", disse Carla Vizzotti, secretária de Acesso à Saúde.

Segundo os dados oficiais, 589 casos foram registrados na Argentina, sendo que 87 foram divulgados ontem à noite. EFE

jacb/bg