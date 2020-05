A Argentina confirmou nesta segunda-feira nove mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total no país devido à doença para 382.

Além disso, 303 casos do novo coronavírus foram relatados entre ontem e hoje, e com isso o número registrado na Argentina desde o começo da pandemia chegou a 8.371.

O epicentro no país continua em Buenos Aires e na região metropolitana, onde a situação se agravou nos últimos dias nas áreas mais pobres. A capital concentra 169 dos novos casos confirmados e 3.342 do total, e o restante da província homônima teve 93 novos casos e 2.761 desde o início da pandemia.

Das cinco pessoas que tiveram morte confirmada pela doença nas últimas 24 horas, cinco viviam na capital, duas na província de Buenos Aires e duas na do Chaco, no norte do país. EFE

