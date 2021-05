A Argentina atingiu nesta quarta-feira a marca de 68.000 mortes por Covid-19, em um momento em que, apesar do progresso da vacinação, ainda não vê a luz no fim do túnel devido ao elevado número de infecções diárias e à situação caótica do sistema hospitalar.

Um total de 25.976 pessoas testaram positivo em apenas um dia, segundo o último relatório do Ministério da Saúde, principalmente na província de Buenos Aires (11.212 casos) e na capital (2.618), seguida de perto por Córdoba (2.546) e Santa Fé (2.192).