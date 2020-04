A Argentina contabilizou nas últimas horas desta quinta-feira mais quatro mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo informações obtidas junto a fontes do Ministério da Saúde do país.

As vítimas são três homens, de 95, 91 e 74 anos, respectivamente, todos moradores da capital do país; além de uma mulher de 62, que vive na província de Buenos Aires.

Com essas quatro mortes apuradas, somadas as 65 que constavam no balanço oficial apresentado ontem pelo Ministério da Saúde, o número de óbitos é de, pelo menos, 69.

De acordo com as informações desta quarta-feira, o país contabiliza 1.795 casos de infecção pelo novo coronavírus. Ao todo, 365 pessoas receberam alta desde o início da propagação do patógeno.

"A Argentina está trabalhando forte para testar de forma eficiente", disse hoje a secretária de Acesso à Saúde, Carla Vizzotti, sobre os 14.850 exames realizados até o momento no território, o que representa de 10% a 20% do nível recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Questionada sobre o número de leitos com pacientes, entre os 800 de terapia intensiva do país, a integrante do governo garantiu que a situação é "estável".

Além disso, o Ministério da Saúde já anunciou que vai aumentar em 15 mil os profissionais atuando no setor, o que implica, por exemplo, na prorrogação da residência de 3 mil universitários e a antecipação da formatura de 5 mil estudantes e o registro de quase 4 mil voluntários. EFE

