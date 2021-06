A Argentina começa a aplicar nesta segunda-feira a cota de entrada de 600 viajantes por dia que o governo decretou para minimizar os impactos da variante Delta do coronavírus, enquanto as companhias aéreas expressaram seu descontentamento com uma medida que, segundo dizem, ainda não sabem como cumprir.

"Do jeito que está, as companhias aéreas não conseguirão aplicar o novo padrão governamental", afirmou em nota o vice-presidente para as Américas da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês), Peter Cerdá, que destacou que o Executivo deve "informar como serão distribuídos os 600 assentos entre as companhias aéreas".