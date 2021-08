A Argentina, nesta terça-feira, começou a vacinar contra a covid-19 adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades na maior parte de seu território com imunizantes da Moderna que foram doados pelos Estados Unidos.

A imunização teve início hoje após reunião dos secretários da Saúde de todas as jurisdições do país no Conselho Federal de Saúde (Cofesa) para oficializar a vacinação para adolescentes com fatores de risco.