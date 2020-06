A Argentina contabilizou nesta terça-feira 1.374 novos casos de coronavírus, com os quais chegou a 34.159 desde o início da pandemia, e confirmou mais 24 mortes por Covid-19, elevando o total no país a 878.

O foco principal das infecções continua na Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), onde houve 1.285 novas infecções, 488 na capital e 797 nas cidades do entorno, segundo o relatório diário emitido pelo Ministério da Saúde.

Neuquén, no sul do país vizinho, foi a terceira província com mais casos nesta terça, com 28, seguida por Chaco, no norte, com 23, e Río Negro, também no sul, com 17. A única que ainda não relatou contágio até agora é Catamarca.

De todas as infecções pelo vírus SARS-CoV-2 na Argentina até agora, 3% foram importadas, 39,1% foram contados próximos a pessoas contaminadas anteriormente, 39,8% correspondem à circulação comunitária e 18,1% estão sob investigação epidemiológica. Até o momento, o número de pessoas que se curou foi de 10.174.

MAIS UMA VEZ, 1 MORTE POR HORA.

Nas últimas 24 horas, a Argentina lamentou 24 mortes devido à Covid-19. Buenos Aires sofreu dez delas, enquanto outras cidades da província homônima tiveram sete. Chaco, por sua vez, registrou cinco óbitos, enquanto Neuquén e Santa Fé tiveram um cada.

Nas áreas de risco do coronavírus na Argentina, como a Amba e outros pontos isolados, a quarentena obrigatória, iniciada em 20 de março, está em vigor até 28 de junho, enquanto o resto do país está na fase que foi denominada "distanciamento social obrigatório". EFE

