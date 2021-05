A Argentina reportou nesta segunda-feira 28.680 novos casos de Covid-19, o que elevou o total de infecções desde o começo da pandemia para 3.335.965, enquanto o número de mortes causadas pela doença chegou a 71.027, com mais 505 nas últimas 24 horas.

A quantidade de contágios se aproximou do recorde nacional diário, de 29.472 casos, registrado no país vizinho em 16 de abril, enquanto o dia com mais óbitos foi 5 de maio, com 663.