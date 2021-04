A Argentina relatou nesta quinta-feira 561 novas mortes por Covid-19, o número mais alto no país desde o início da pandemia, e que elevou o total de óbitos para 63.508, enquanto a quantidade de casos de infecção subiu para 2.954.943, com mais 26.053 nas últimas 24 horas.

O número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 em território argentino é um pouco maior que o da última sexta-feira, dia da antiga pior marca, com 557 mortes. Já a quantidade de contágios foi maior que a de ontem, quando haviam sido reportados 23.718, mas ficou distante do recorde, registrado em 16 de abril, com 29.472 infecções.