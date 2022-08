O ministro do Meio Ambiente da Argentina, Juan Cabandié, percorreu ontem a área afetada pelos incêndios e destacou que nos últimos dias foram extintos entre "quatro e cinco novos focos por dia". EFE/Arquivo

O governo da Argentina informou nesta quarta-feira que os incêndios declarados no delta do rio Paraná, cuja fumaça densa chegou à capital do país na semana passada, estão contidos e sob controle, sem que nenhum foco tenha sido registrado nas últimas horas.

O Ministério do Meio Ambiente afirmou em comunicado que o incêndio no município de Gualeguay (província de Entre Ríos) foi "contido" pelos brigadistas, enquanto o foco declarado na cidade de Baradero (província de Buenos Aires), que até ontem permaneceu ativo, já está extinto.