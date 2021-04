O governo argentino condenou nesta quinta-feira o lançamento de mísseis Rapier das Ilhas Malvinas pelo Reino Unido, país com o qual disputa a soberania sobre o arquipélago do Atlântico Sul.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores argentino, o Reino Unido - que detém a soberania sobre as ilhas, reivindicada pela Argentina desde 1833 - deu início entre segunda e quarta-feira desta semana a manobras militares, incluindo lançamento de mísseis. As atividades aconteceram, segundo a pasta, em "território argentino ocupado ilegitimamente".