O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou na noite desta quinta-feira que toda a população do país terá que ficar em quarentena a partir desta sexta-feira até 31 de março para evitar a propagação do coronavírus.

"Seremos absolutamente inflexíveis", disse Fernández em pronunciamento à imprensa - sem que perguntas fossem aceitas - na residência presidencial de Olivos, em Buenos Aires, após uma reunião com parte dos ministros e dos governadores das províncias.

Fernandez disse que o Decreto de Necessidade e Urgência, que materializa a medida, inclui algumas exceções: será possível sair de casa para fazer compras em estabelecimentos como supermercados e farmácias, que permanecerão abertos.

EXCEÇÕES.

Exceções ao isolamento também serão aplicadas a membros do alto escalão dos governos nacional, provincial e municipal, profissionais da saúde e das áreas militar e de segurança, jornalistas e aqueles que trabalham na produção de alimentos, produtos farmacêuticos e outras atividades como refino de petróleo e combustíveis.

"Mas que fique bem entendido que, a partir da meia-noite, a Prefeitura, a Gendarmaria (polícia militar), a Polícia Federal e as polícias provinciais estarão monitorando quem está nas ruas, e que aqueles que não conseguirem explicar o que estão fazendo (dentro das exceções) ficarão sujeitos às sanções previstas no código penal", advertiu.

No pronunciamento, o presidente argentino estava acompanhado por quatro governadores provinciais: os correligionários peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires) e Omar Perotti (Santa Fé) e os opositores Gerardo Morales (Jujuy) e Horacio Rodríguez Larreta (prefeito da cidade de Buenos Aires).

"Espero que haja tempos melhores do que este nos quatro anos que me restam (de mandato). Mas garanto que vou assumir a liderança para manter o que nos propusemos a fazer. Para tentar evitar que o ritmo da infecção acelere de tal forma que o sistema de saúde argentino não consiga lidar com ele", disse o chefe do governo.

DENTRO DO QUE A DEMOCRACIA PERMITE.

O presidente argentino salientou que este "isolamento social, preventivo e obrigatório", que ficará em vigor da 0h desta sexta-feira às 24h de 31 de março, "é uma medida excepcional" que ocorre "em um momento excepcional, mas absolutamente dentro do quadro que a democracia permite".

"Preparamos esta medida tentando fazer com que os efeitos na economia sejam os menos prejudiciais possível", acrescentou, referindo-se à recessão que o país vem sofrendo há dois anos, com altos níveis de inflação e uma alta dívida pública.

Fernandez disse que os dois feriados que acontecerão no país em 23 e 24 de março serão combinados com o de 2 de abril, que será antecipado para 31 de março, e o dia 30 como um "feriadão".

"Para que tenhamos a possibilidade, todos esses dias, de ficar em casa e evitar passar o vírus de pessoa para pessoa", argumentou.

A economia, frisou Fernández, "sem dúvida vai enfraquecer".

"Neste ritmo lento, teremos menos atividade econômica, menos arrecadação e mais problemas fiscais para resolver", lamentou, além de destacar que serão anunciadas medidas voltadas aos trabalhadores informais e autônomos nos próximos dias.