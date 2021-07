O governo da Argentina decretou, nesta quinta-feira, cinco dias de luto nacional após ultrapassar as 100 mil mortes por covid-19, período em que a bandeira nacional permanecerá hasteada a meio mastro em todos os prédios públicos.

A medida foi anunciada através de um decreto publicado no Diário da República, no qual o governo expressa "as mais profundas condolências aos familiares dos falecidos".