Argentina e Brasil apresentaram nesta quarta-feira um projeto conjunto para realizar o monitoramento epidemiológico do coronavírus em dois postos de fronteira entre os dois países, informaram fontes oficiais.

De acordo com um comunicado do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da Argentina, as tarefas de vigilância sanitária serão realizadas nos postos fronteiriços que ligam Paso de los Libres e Santo Tomé (Argentina) às cidades gaúchas de Uruguaiana e São Borja.