O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta quarta-feira que o país, junto com o México, produzirá para a América Latina, com exceção do Brasil, a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford.

"Esperamos poder iniciar o processo de produção o mais rápido possível", disse Fernandez em entrevista coletiva.