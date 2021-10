6 out 2021

EFE Buenos Aires 6 out 2021

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, conversou com o chefe da diplomacia do Uruguai, Francisco Bustillo, com a intenção de "reforçar o intercâmbio comercial entre ambos os países".

Cafiero recebeu Bustillo e ambos combinaram duas reuniões de trabalho em novembro e dezembro: a primeira será composta pela Comissão de Integração Argentina-Uruguai (CIAU), que abordará a relação bilateral entre secretários de Estado.