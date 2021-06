A ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, afirmou nesta quarta-feira que o governo está nas últimas fases da negociação com a Pfizer para a aquisição de doses da vacina contra a covid-19.

"Estamos nas últimas fases das negociações com a Pfizer", afirmou Vizzotti em declarações à "Radio Metro", ao acrescentar que "estão sendo feitos esforços" para fechar um acordo bilateral com as farmacêuticas Janssen e Moderna.