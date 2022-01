A Argentina informou nesta segunda-feira que tanto seus cidadãos quanto os estrangeiros que quiserem entrar no país deverão ser testados para covid-19 por causa do aumento dos casos da variante ômicron.

"Devido à proliferação da ômicron, uma variante com um risco maior de transmissão e reinfecção em comparação com as que circulavam anteriormente, é um requisito para a entrada na Argentina passar por um teste diagnóstico", disse o Ministério da Saúde do país em comunicado.