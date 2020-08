O governo da Argentina enviou uma carta ao Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quarta-feira para solicitar formalmente a abertura de negociações visando um novo acordo com a organização.

A carta foi enviada pelo ministro da Economia argentino, Martin Guzmán, e pelo presidente do Banco Central, Miguel Pesce, à diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, depois de uma longa conversa com o presidente do país, Alberto Fernández, de manhã.