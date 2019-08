O Governo da Argentina formalizou nesta sexta-feira a decisão de congelar por 90 dias o preço dos combustíveis, uma das medidas adotadas para atenuar os efeitos da crise financeira agravada nesta semana.

Em um decreto publicado no Boletim Oficial, o Executivo de Mauricio Macri definiu que as entregas de petróleo efetuadas no mercado local durante os próximos 90 dias deverão ser faturadas e pagas ao preço acertado entre as empresas produtoras e de refinamento no último dia 9.