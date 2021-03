O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, justificou nesta quinta-feira a saída do país do Grupo Lima como uma formalidade e descartou que seja um apoio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ou que possa afetar o relacionamento com os Estados Unidos e as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Solá explicou em entrevistas a vários meios de comunicação argentinos que a retirada do bloco criado em 2017 para lidar com a crise em território venezuelano e formado agora por 14 países, incluindo o Brasil, foi apenas uma formalização. Isso porque desde 10 de dezembro de 2019, quando Alberto Fernández assumiu a Presidência da Argentina, o país jamais participou de reuniões ou assinou qualquer declaração do grupo.