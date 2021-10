Uma réplica do submarino ARA San Juan e uma "cápsula do tempo" com mensagens para seus 44 tripulantes fazem parte de um memorial inaugurado neste domingo na cidade de Mar del Plata, na Argentina, para homenagear as vítimas do naufrágio da embarcação, ocorrido há quase quatro anos.

Localizado em frente à Base Naval de Mar del Plata, à qual o submarino estava vinculado, este espaço de lembrança foi promovido por Guillermo Tibaldi, ex-comandante do ARA San Juan entre 2004 e 2005.