O presidente da Argentina, Alberto Fernández (C), junto a outras autoridades no lançamento da iniciativa na Casa Rosada, em Buenos Aires. EFE/MARIA EUGENIA CERUTTI/Presidência da Argentina

A Argentina passou, desde esta quarta-feira, a permitir que pessoas não binárias, ou seja, que não se reconhecem com o gênero feminino ou masculino, que marquem essa opção no Documento Nacional de Identidade ou no passaporte, em iniciativa inédita na América Latina.

"Vamos, de pouco a pouco, tornando possível o que parecia impossível, e a cada dia estamos mais perto do ideal, que será quanto dos e todas sejamos 'todes', e ninguém se importe com o sexo das pessoas", disse o presidente do país, Alberto Fernández, durante ato realizado em Buenos Aires.