O governo da Argentina iniciou nesta segunda-feira a distribuição para todo o território das 300 mil doses da segunda remessa da vacina Sputnik V, que chegaram no país, provenientes da Rússia, dois dias atrás e que serão aplicadas nas pessoas que já receberam a primeira dose.

De acordo com a secretária de Acesso à Saúde, Carla Vizzotti, o envio do agente imunizante começou ainda à meia-noite e deve ser concluído até o fim do dia.