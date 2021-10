Após a União Europeia recomendar a seus membros o fim das restrições de viagem impostas à Argentina devido à pandemia de covid-19, a ministra da Saúde do país, Carla Vizzotti, anunciou nesta sexta-feira um pacote de medidas que, de acordo com fontes oficiais, o levará gradualmente de volta à "normalidade".

De acordo com um comunicado do Ministério da Saúde, a exigência de testes de antígenos para entrar no país sul-americano será eliminada a partir do início de novembro, porque 56% da população total completou o esquema vacinal.