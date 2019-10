O Banco Central da Argentina informou nesta quarta-feira que as reservas cambiais do país caíram para US$ 46,1 bilhões, o que representa uma perda de US$ 20,1 bilhões desde as eleições primárias realizadas em agosto, quando o país sofreu severas turbulências financeiras devido à vitória do opositor Alberto Fernández.

Em momentos de crescimento da demanda por dólares diante da incerteza dos investidores sobre o rumo da economia após o pleito presidencial do próximo domingo, o Banco Central perdeu hoje US$ 450 milhões em reservas, em parte pela decisão de intervir no mercado para tentar conter a desvalorização do peso argentino em relação à moeda americana.