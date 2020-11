O governo da Argentina autorizou nesta segunda-feira, de maneira excepcional, o ingresso no país de estrangeiros não residentes, parentes diretos de cidadãos locais, que precisam entrar no território por necessidade urgente, mesmo que não tenham obtido visto.

Uma resolução emitida pela Diretoria Nacional de Migrações indica que os estrangeiros deverão preencher documentação de ingresso de forma prévia e entregar um teste PCR de detecção do novo coronavírus, com resultado negativo, feito, no máximo, 72 horas da entrada no território, além de um seguro de atendimento médico, que compreenda situações de internação e isolamento por causa da Covid-19.