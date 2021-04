O medo do colapso dos hospitais, alguns dos quais já estão no limite de seus leitos de terapia intensiva, levou as autoridades da Argentina a acertar novas medidas para lidar com o número recorde de infecções e mortes por Covid-19 durante a segunda onda de contágio.

O país vizinho tem oficialmente 283.779 casos ativos de coronavírus, dos quais 23.718 foram diagnosticadas nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos números oficiais, que também revelam que a pandemia já causou 62.947 mortes, 348 delas confirmadas de ontem para hoje.