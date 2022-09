A Argentina projeta uma desaceleração em sua taxa de crescimento econômico para 2023, uma inflação menor do que a deste ano - mas ainda muito alta - e um ajuste fiscal em linha com as metas comprometidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

É isso o que consta no projeto de lei orçamentária para 2023 que o governo do presidente Alberto Fernández enviou ao Parlamento para avaliação.