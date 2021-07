Os secretários de Saúde das províncias da Argentina definiram nesta terça-feira que em agosto, como parte da campanha de vacinação contra a Covid-19, será dada prioridade à aplicação de segundas doses para completar os cronogramas de imunização.

De acordo com nota oficial publicada pelo Ministério da Saúde, o objetivo é que no decorrer do próximo mês 60% das pessoas com 50 anos de idade ou mais já tenham as duas doses aplicadas.