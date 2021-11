A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, durante a COP26 nesta segunda-feira. EFE/ROBERT PERRY

A mineradora australiana Fortescue anunciou nesta segunda-feira, após uma reunião com autoridades da Argentina, que até 2028 investirá US$ 8,4 bilhões no país sul-americano para desenvolver um projeto de produção de hidrogênio verde.

O anúncio foi feito em meio à 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, onde o presidente argentino, Alberto Fernández, se reuniu com os principais executivos da empresa australiana.