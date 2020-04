O governo da Argentina prorrogou nesta segunda-feira a proibição de voos comerciais domésticos e internacionais no país, assim como a venda de passagens, até o dia 1º de setembro.

A partir da nova data, as companhias aéreas poderão regularizar as operações. A decisão da Administração Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgada no Diário Oficial estabelece que "as companhias aéreas que operam serviços de transporte aéreo de passageiros com origem, destino ou dentro do território nacional poderão reprogramar suas operações regulares ou solicitar autorizações para operações não regulares a partir de 1º de setembro de 2020".