A Argentina registrou nesta sexta-feira um novo recorde diário de novos casos de coronavírus, com 29.472 contágios nas últimas 24 horas, elevando o total de infecções desde o início da pandemia para 2.658.628.

Os dados são do Ministério da Saúde, que relatou também mais 160 mortes por Covid-19. Com isso, o número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 no país vizinho passou de 59 mil, chegando a 59.084.