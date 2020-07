O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, declarou durante a Cúpula de Chanceleres do Mercosul, a intenção de seu país de continuar presente nas negociações comerciais do bloco com outras nações, apesar de recentemente ter ameaçado abandonar as negociações para se concentrar em assuntos internos.

"Vamos estar em todas as mesas de acordos, de forma alguma vamos descartar nossa opinião, nem vamos tentar obstruir o progresso dos acordos", disse Solá no evento, realizado por videoconferência.