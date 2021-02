O primeiro lote que chega à Argentina da vacina Covishield, produzida na Índia, se soma às doses já recebidas da russa Sputnik V e o país sul-americano passa a vacinar maiores de 70 anos, após um mês e meio em o que os esforços foram concentrados na imunização dos profissionais da saúde.

No início da manhã desta quarta-feira, as primeiras 580 mil doses da vacina, produzida pelo Instituto do Soro da Índia, chegaram ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, graças à transferência de tecnologia da AstraZeneca e da Universidade de Oxford.