A Argentina recebeu nesta segunda-feira uma remessa de 1.139.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, enquanto aguarda a chegada de mais remessas de outros laboratórios ainda esta semana.

As vacinas que chegaram hoje dos Estados Unidos foram produzidas, por meio de convênio com a AstraZeneca, pelo laboratório argentino mAbxience, na província de Buenos Aires, e finalizadas na fábrica da AMRI em Albuquerque, no estado americano do Novo México.