A Argentina, que enfrenta atualmente uma segunda onda do coronavírus com recorde de infecções que a obrigou a desistir de sediar a Copa América, recebeu nesta segunda-feira um avião com mais de dois milhões de doses da AstraZeneca contra a Covid-19, o maior lote até o momento.

Depois de semanas de idas e vindas contínuas sobre se o país iria sediar a competição total ou parcialmente, após a desistência da Colômbia como outra sede, ou se teria que desistir devido ao surto de casos que vem registrando, a Conmebol decidiu suspender a organização na Argentina e já anunciou que a sede definitiva será o Brasil.