Centenas de pessoas percorreram as ruas de Buenos Aires nesta sexta-feira para recordar o 46º aniversário da "Noite dos Lápis", como ficou conhecido o episódio em que a ditadura civil-militar (1976-1983) sequestrou e torturou uma dezena de estudantes do ensino secundário, dos quais apenas quatro sobreviveram.

Sob o lema "Os Estudantes Dizem Nunca Mais", um grande grupo de ativistas políticos, sociais e estudantes atravessou as principais avenidas da capital com faixas que pediam "memória, verdade e justiça" para aqueles que desapareceram durante o período do terrorismo de Estado.