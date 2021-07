A Argentina relatou nesta quinta-feira 17.295 novos casos de coronavírus, o que elevou o total desde o começo da pandemia para 4.719.952, enquanto o número de mortes subiu para 100.695, com mais 455 vítimas do coronavírus nas últimas 24 horas.

A província de Buenos Aires foi mais uma vez a recordista de contágios, com 5.999 casos, 928 deles na capital. Também reportaram números elevados Córdoba, com 1.968 infecções, e Santa Fé, com 1.330.