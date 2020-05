O Ministério da Saúde da Argentina anunciou nesta quinta-feira o registro de mais 24 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, a maior marca em um mesmo dia no país, o que elevou o total de óbitos a 353.

Das 24 mortes, dez ocorreram em Buenos Aires e 11 em outras cidades da província homônima à capital, enquanto Chaco, Río Negro e Córdoba tiveram uma cada. Entre as novas vítimas do SARS-CoV-2, há 14 homens e dez mulheres, com entre 31 e 105 anos de idade.

A região metropolitana de Buenos Aires, com população estimada de 13 milhões de pessoas, acumula 79,3% das mortes por Covid-19 no país, o que representa 280 de todas as registradas.

Ainda de acordo com boletim divulgado na tarde desta quinta-feira, foram registrados 255 casos de infecção pelo novo coronavírus de ontem para hoje, o que eleva o total para 7.134.

Segundo o Ministério da Saúde, apenas 30,4% dos casos registrados na Argentina são de circulação comunitária; enquanto a maioria, 45,2%, são de contatos diretos de pessoas com infectados; e 13,1% são importados. Os 11,3 restantes ainda estão sendo investigados.

Conforme indicam as autoridades argentinas, as províncias de Jujuy (no norte do país); San Juan e San Luis (no centro); e La Pampa e Santa Cruz (no sul), já não registram casos há 14 dias. Já Catamarca e Formosa, ambas no norte, continuam sem qualquer infecção.