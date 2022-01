A chefe de Gabinete do Ministério da Saúde da Argentina, Sonia Tarragona, confirmou nesta terça-feira que algumas províncias do país já estão registrando circulação comunitária da variante ômicron do coronavírus e que é esperado um aumento no número de casos de covid-19 em breve devido às festas de fim de ano.

"Temos províncias onde já existe circulação comunitária de ômicron, além de outras, que são a maioria, onde a variante delta é predominante", afirmou Tarragona em entrevista à "Rádio Continental".