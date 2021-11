As exportações da Argentina para o Brasil em outubro totalizaram US$ 1,218 bilhão, o nível mais alto de remessas para o principal parceiro comercial desde setembro de 2014, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira pela empresa de consultoria Abeceb.

Além disso, as exportações argentinas para o Brasil tiveram um aumento interanual de 50,7% em outubro, o que representa a décima alta mensal consecutiva.