A Argentina confirmou cinco novas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, elevando o total para 53, enquanto o número de pessoas infectadas subiu para 1.628, com 74 casos confirmados de ontem para hoje.

O relatório diário do Ministério da Saúde argentino indica que os óbitos verificados desde a edição anterior do documento são cinco homens, três deles residentes na capital, com 67, 75 e 77 anos. Outro, de 83 anos, vivia em outra cidade da província de Buenos Aires, e o quinto, de 68, era residente da província de Neuquén.

Dos 1.628 casos positivos de coronavírus detectados pelas autoridades sanitárias argentinas desde 3 de março, 718 são "importados", enquanto 563 são contatos próximos de pessoas contaminadas. Há ainda 175 de circulação comunitária e 172 sob investigação epidemiológica.

A secretária da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, afirmou hoje que o número de pessoas admitidas nas unidades de cuidados intensivos é de 94 e se mantém estável, sem sobrecarregar o sistema de saúde. Ela sublinhou que 325 pessoas infectadas já se recuperaram.

Ainda segundo Vizzotti, foram realizados até agora 10.709 testes de diagnóstico, o que significa 236 por 1 milhão de habitantes, em um total de 106 estabelecimentos onde esses exames são realizados.

A secretária enalteceu a descentralização que está sendo conseguida na realização desses testes e disse que atualmente apenas 14% deles são realizados no Instituto Malbrán, em Buenos Aires, e o restante em laboratórios distribuídos em todo o país.