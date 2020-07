Além da pandemia de coronavírus, a Argentina registrou o maior surto de dengue de sua história durante a chamada temporada 2019-2020, com 56.492 casos confirmados, de acordo com o boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde.

O número é 24,5% maior do que o registrado para o período 2015-2016, que até agora tinha a pior marcada do número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue no país vizinho em todos os tempos.