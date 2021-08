O novo ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi. EFE/Arquivo

O governo da Argentina disse nesta quarta-feira que "repudia" a decisão do Irã de nomear como ministro do Interior Ahmad Vahidi, acusado no país sul-americano de participação no atentado à associação judaica Amia em Buenos Aires, em 1994.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores argentino ressaltou que, assim como em agosto de 2009, quando Vahidi assumiu o posto de ministro da Defesa, a nova nomeação foi "recebida com grande preocupação e merece a mais enérgica condenação".