O governo argentino restringiu nesta sexta-feira as viagens de funcionários públicos ao exterior, em conformidade com um conjunto de medidas promovidas pelo ministro da Economia, Sergio Massa, para reduzir os gastos públicos, segundo fontes oficiais.

A determinação, publicada no Diário Oficial, busca contribuir para uma "maior racionalização do gasto público", limitando as viagens aos eventos internacionais "reconhecidos e urgentes" para os interesses do Estado e cuja organização não prevê a possibilidade de participar virtualmente.