O governo da Argentina anunciou nesta terça-feira que, após um mês de suspensão, vai restabelecer as exportações de carne bovina, mas com restrições, com o objetivo de garantir o abastecimento interno a preços razoáveis.

A medida foi anunciada pelos ministros do Desenvolvimento Produtivo, Matias Kulfas, e da Agricultura, Luis Basterra, após uma reunião com representantes do setor de produção pecuária, abatedouros e exportadores, da qual participou o presidente do país, Alberto Fernández.