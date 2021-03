O governo da Argentina anunciou nesta quarta-feira a saída do Grupo de Lima, criado em agosto de 2017 para abordar a situação da Venezuela, por considerar que suas ações "não levaram a nada".

"A República Argentina formalizou a sua retirada do chamado Grupo de Lima, considerando que as ações que o Grupo tem promovido em nível internacional, procurando isolar o governo da Venezuela e os seus representantes, não levaram a nada", diz um texto do Ministério das Relações Exteriores.