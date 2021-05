Quase 8 milhões de pessoas foram inoculadas na Argentina com uma dose da vacina contra a Covid-19, e cerca de 1,75 milhão com a segunda, das mais de 12,6 milhões de unidades que o país vizinho recebeu até agora.

São 7.953.562 de pessoas - 17,36% dos 45,8 milhões de habitantes - que tomaram a primeira injeção, enquanto 1.750.802 - 3,82% - completaram o processo de imunização com a segunda dose. As informações são do Monitor Público de Vacinação, um registro online que mostra em tempo real a operação de imunização.